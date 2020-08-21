أيت الحكومة - عذري مازغ

2020/08/21 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ البعض ينفي على المواطنين الحس العقلي، بعبارة أخرى يستبلد عقل المواطن، فكلما تعلق الامر بانتقاد سلوك معين من طرف أيت الحكومة معناه ان هناك دعاية مغرضة لشخصيات وازنة معروفة في الدولة، في الحزب، في الكفاءات الوطنيةبهذا الإستبلاد تنتج عناصر "أيت الحكومة" إرهابا فكريا على الحس النقدي للمواطنين، تنتج حالة التديجين التي عليها المواطن او بشكل آخر توهم الكل على أن الذين أنتجوا تلك البوسطات الناقدة هي ل ......





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