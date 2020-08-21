حرب السبعينات بين النجف وبغداد (2)* - جعفر المظفر

2020/08/21 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر طيلة عهود الدولة العراقية المدنية التي كانت قد تأسست بعد إنهيار الدولة العثمانية التركية ظل علماء المرجعية في النجف, بدرجات مختلفة, محافظين على حالة (الكيان الموازي) التي كانوا ورثوها في أثناء وجودهم تحت ظل الحكم العثماني.



وثمة ما أتاح لفكرة الكيان الموازي ان تنتعش ان العثمانيين أنفسهم لم يكن يهمهم من أمر العراق شيء أكثر من كونه موقعا لتحصيل الجبايات المادية ومصدرا لمد جيشهم بالجند, وهي عملية كانت ......





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