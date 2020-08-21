الاعمار تباشر بتنفيذ سبعة مشاريع لابنية مدرسية في نينوى

2020/08/21 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة عن المباشرة بتنفيذ سبعة مشاريع لابنية مدرسية في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في شركة الفاروق العامة احدى تشكيلات الوزارة، باشرت بتنفيذ سبعة مشاريع لابنية مدرسية في محافظة نينوى في اطار سعيها لإعادة اعمار المناطق المحررة”.

واضوح مدير عام الشركة عمار عبد الرزاق، انه “تمت المباشرة فعلياً في تنفيذ اعمال المشاريع السبعة في المحافظة ويتم متابعتها ميدانياً للاطلاع على نسب الإنجاز المخطط والفعلي وتجاوز المعوقات من اجل إكمالها وفق التوقيتات المحددة والموصفات الفنية المطلوبة”.

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