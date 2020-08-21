 قائد ركضة طويريج: عزاء الركضة يقام كما في كل عام وسنتخذ الإجراءات الوقائية

2020/08/21 | 19:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد قائد ركضة طويريج ثامر القزويني ان عزاء الركضة سيقام هذا العام وفق الإجراءات الوقائية وبأعداد أقل من الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا.

وقال القزويني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “عددا من المواكب الحسينية اعتذرت عن مشاركتها في عزاء ركضة طويريج، بالإضافة الى عدم مشاركة الزوار العرب والأجانب كونهم لم يدخلوا البلاد، وعدم وجود زوار بعدد كبير من المحافظات لذا تقرر اقامة عزاء ركضة طويريج ووفق الاجراءات الصحية”.

وأضاف القزويني أن “العزاء سينطلق كما في كل عام من منطقة قنطرة السلام وينتهي عند مرقد ابي الفضل العباس عليه السلام، ويرافق العزاء عمليات التعفير والتعقيم، ونؤكد على المعزين أن يكونوا على قدر المسؤولية وتحقيق التباعد الاجتماعي قدر الامكان”.

مشيرا إلى أنه لا وجود لمكبرات الصوت التي تنصب سنويا على طول شارع الجمهورية في هذا العام بسبب جائحة كورونا.انتهى 25

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