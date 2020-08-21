الصحة تكشف سبب ارتفاع حالات الشفاء من كورونا.. ما علاقة القطاع الخاص؟

2020/08/21 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، أسباب ارتفاع حالات الشفاء من كورونا، فيما أكدت ان الموجة الأولى مازالت مستمرة حتى يتم تسطيح منحنى الانتشار، فيما اشار الى مساهمة القطاع الخاص بتوفير الاوكسجين.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريحات صحافية، إن “توفير الأدوية اللازمة والأوكسجين، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي من وزارة الصحة، أسهم في تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشفاء من فيروس كورونا”، لافتاً إلى أن “الآلية التي تتبعها الوزارة في علاج مرضى كورونا تعتمد على مسارين، الأول هو اعتماد المعالجة في المنزل للحالات البسيطة، ويتم التواصل معها من الفرق الصحية، والمسار الثاني هو توفير أجهزة التنفس، والأدوية الضرورية والأوكسجين”.

وأشار إلى أن “قسماً من حالات الوفاة التي تسجل، هي نتيجة لوصول المصابين بمراحل متأخرة، بسبب اعتمادهم على جهودهم الذاتية في العلاج بالمنزل أو اللجوء الى العشابين، أو مراجعة أطباء وكوادر صحية غير مجازة بهذا العمل”.

وأوضح أن “أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر، لذلك نحن ما زلنا في الموجة الأولى، ولم نغادرها إلى حين الوصول إلى مرحلة تسطح المنحنى، ثم انخفاض الأعداد، حتى نقول إن الموجة الأولى انتهت”.

وأكد أنه “خلال الأسبوع الجاري، دخلت كميات كبيرة من الأوكسجين عن طريق الكويت، جزء منها من خلال استيراد القطاع الخاص، ويباع على المؤسسات الصحية، والقسم الآخر كان تبرعاً من شركة كوكا كولا إلى المؤسسات الصحية”.

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