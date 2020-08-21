المئات يتظاهرون وسط البصرة تنديدا بالاغتيالات والخلافات العشائرية المسلحة

2020/08/21 | 19:11 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر المئات من مواطني محافظة البصرة، اليوم الجمعة، وسط المحافظة تنديدا بعمليات الاغتيال والخلافات العشائرية المسلحة.

وقال مراسل السومرية نيوز في المحافظة، إن مئات المواطنين البصرين تظاهروا عصر اليوم، تنديدا بعمليات الاغتيال والخلافات العشائرية المسلحة التي شهدتها المحافظة مؤخرا.وأوضح أن المتظاهرين انطلقوا بمسيرة احجاجية من ساحة الاعتصام في الجبيلة الى مكتب مجلس النواب في البصرة، لافتا الى وجود انتشار امني مكثف حول المنطقة القريبة من مكتب مجلس النواب في حي الساعي وسط المحافظة.





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