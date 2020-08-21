بيان غاضب من 18 دولة بعد موجة الاغتيالات في العراق

2020/08/21 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت 18 دولة أوروبية وغربية، الجمعة، عن قلقها "العميق" من عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في البصرة وبغداد، داعية السلطات الى تقديم مرتكبيها للعدالة.

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