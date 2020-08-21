روسيا تعلن مناقشة تصدير لقاح فيروس كورونا إلى مصر

2020/08/21 | 19:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد (كوفيد- 19) في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن دميترييف قوله: “نعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك مجال للعديد من البلدان.



مصر أيضا بلد واعد جدا وهام.



ونحن نعمل الآن مع العديد من الدول فى الشرق الأوسط، ونناقش الإمدادات (باللقاح) لمصر وغيرها من الدول الرئيسية فى إفريقيا”.

وذكرت وزارة الصحة الروسية فى بيان نشر، يوم السبت الماضي، أن روسيا بدأت إنتاج أول دفعة من اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي يحمل أسم “سبوتنيك V“، كما أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه تلقى حتى الآن طلبات لشراء مليار جرعة من هذا اللقاح، من أكثر من 20 دولة فى العالم.انتهى 25

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