الهجرة من واشنطن تؤكد على جملة أمور لعودة الاقليات والنازحين الى مناطقهم

2020/08/21 | 19:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الجمعة، ضرورة دعم المنظمات والوكالات الدولية لعودة الاقليات والنازحين الى مناطق سكناهم.

جاء ذلك في بيان اورده المكتب الاعلامي للوزارة وتلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (21 آب 2020)، قال ان "جابرو التقت بالسفير الاميركي للحريات الدينية، سام براونباك، ومساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات، روبرت ديسترو، بتاريخ 2020/8/20، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الاميركيين من وزارة الخارجية الاميركية والسفارة العراقية في واشنطن".

وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان، "بحث سبل تقديم المساعدات اللازمة لعودة النازحين الى مناطق سكناهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة العراقية وايجاد البيئة والظروف المناسبة التي تمكنهم من العودة".

وأشارت وزيرة الهجرة، الى "الخطة الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الهجرة من أجل تهيئة وإيجاد الظروف المناسبة لعودة النازحين الى مناطق سكناهم"، مؤكدة على ضرورة دعم المنظمات والوكالات الدولية لعودة الاقليات والنازحين الى مناطقهم.

كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، ضرورة تسهيل عمل المنظمات الانسانية التي تقدم العون والدعم للنازحين، والعمل على اعادة اعمار المناطق المتضررة وخلق فرص عمل للنازحين، وايجاد برامج عملية تسهل عودتهم.





ولفتت جابرو، الى أن الوزارة تعمل على تحديث قاعدة بيانات واحصائيات باعداد النازحين.

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