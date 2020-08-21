مركز ميترو: اغلاق مكاتب ان ار تي اختبار لقبول الرأي الاخر

2020/08/21 | 19:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، ان غلاق مكاتب قناة "ان ار تي" الفضائية واعتقال مراسليها، اختبار لحرية التعبير وقبول الرأي الاخر، مؤكدة ان الاف المواطنيين سيعملون كمراسلين للقناة.

وذكر المركز في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بإغلاق مكاتب قناة "ان ار تي" التي تقوم بتغطية الاحتجاجات والتظاهرات، فإن المواطنيين سيقومون بإنشاء الف ان ار تي اخرى وسيعملون كمراسين للقناة".

واضاف، ان "اغلاق مكاتب ان ار تي واعتقال مراسلي وصحفيي القناة، اختبار لمدى قبول الاراء المخالفة، ومحاولات السلطة في اقليم كوردستان التضييق على حرية العمل الصحفي".

واوضح، ان "زمن التلفزيون الواحد والاذاعة والصحيفة الواحدة قد ولى الى غير رجعة، اصبح كل مواطن يتابع قناته واذاعته وصحيفته الخاصة به، ويمكنهم العمل من اجل ايصال الحقائق كما تفعل ان ار تي".





وتابع، ان "المواطنيين في حاجة الى الماء الصالح للشرب وخدمات الكهرباء ونظام افضل من اجل الحفاظ على كرامته، متى سيدركون ان الحل لا يكم في العنف وانتهاك الحرييات العامة؟

وبين، ان "مركز ميترو يجدد دعمه لقناة ان ار تي الفضائية، ويدعو الى عدم التضحية بحرية الصحافة من اجل السياسة".





ا.ح

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