2020/08/21 | 19:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، ان "اللجنة سيكون لها موقف واضح تجاه إخفاق وزارة التجارة بتوفير البطاقة التموينية".





وقال فلاح عبد الكريم لوكالة {الفرات نيوز}، ان "وزارة التجارة مقصرة منذ العام 2003 حتى الآن في توفير مفردات البطاقة التموينية"، مؤكدا ان "لجنة الاقتصاد النيابية سيكون لها موقف وكلمة حيال هذا الإخفاق خصوصا مع الوضع الراهن".

وبين عبد الكريم ان "وزير التجارة يتحمل المسؤولية وسيتم استضافته لمعرفة أسباب تأخير صرف مفردات البطاقة التموينية للمواطنين منذ أكثر من شهرين".

وكان وزير التجارة، علاء الجبوري، أعلن في 16 من آب الجاري أن "أسباب التأخير في توزيع مفردات البطاقة التموينية ترجع الى قلة التخصيصات المالية، حيث ان الحكومة تشكلت في ظل وضع مالي صعب، بالاضافة الى تسلم وزير لفترة معينة وزارة التجارة بالوكالة" لافتا الى ان "الموضوع أثار الرأي العام في حين ان التقصير ليس من قبل الوزارة، وانما عدم وجود التخصيص المالي الكافي”.

ووعد الجبوري بتوزيع المفردات التموينية في الايام المقبلة بعد اطلاق وزارة المالية لها 200 مليون دولار.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في 17 من الشهر الحالي عن تأليفها فريقاً استقصائياً؛ لمتابعة أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينيَّة للأشهر الأربعة الماضية التي تزامنت مع جائحة كورونا.

وأفادت دائرة الوقاية في النزاهة بتأليف فريق عملٍ أُوكِلَت إليه مهمَّة مراجعة وزارة التجارة؛ للوقوف عن كثبٍ على أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينيَّة للأشهر الأربعة المنصرمة التي تزامنت مع إجراءات فرض الحظر الصحي؛ بسبب تفشّي فيروس كورونا.

رغد دحام

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقتصاد النيابية تتوعد وزارة التجارة بملف التموينية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإقتصاد النيابية تتوعد وزارة التجارة بملف التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).