آخر مبتكرات اليابان .. مراحيض شفافة في الحدائق العامة

2020/08/21 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دخلت مراحيض عمومية الخدمة في عدد من الحدائق العامة في العاصمة اليابانية طوكيو ولكن هذه المراحيض الزجاجية وعلى غير العادة شفافة بحيث يمكن لأي شخص في الخارج رؤية ما يحدث في الداخل.قد يبدو هذا غريبا وتتسائل كيف لأي شخص استخدامها إذا ما كان لا يحظى بخصوصية تامة من أجل قضاء حاجته؟ والجواب هو الزجاج […]

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