 نجم اسود الرافدين معروض للبيع في روسيا

2020/08/21 | 19:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف مصدر مقرب من نجم المتتخب الوطني لكرة القدم، صفاء هادي، ان نادي كريليا سوفيتوف الروسي وضع اللاعب على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع.

وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “تشكيلة فريق نادي كريليا سوفيتوف، لكرة القدم المُشارك حالياً في الدوري الوطني الروسي (الدرجة الأوَّلى بعد البريمير ليغ) تخلو من لاعِب مُنتخب العراق صفاء هادي”.

واوضح ان “صفاء هادي وثلاثة لاعبين اخرين قد عرضتهم الإدارة للبيع”، مبيناً ان “القرار يعود للمُدرب في استرداد هادي أو بيعه أو إعارته لنادٍ اخر”.

وانتقل هادي مطلع العام الحاري الى سوفيتوف قادماً من نادي الشرطة.



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