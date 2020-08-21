2020/08/21 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه أكثر من مئة وأربعة وثلاثين ناشطا عراقيا من مختلف المحافظات في البلاد، نداء عاجلا إلى الحكومة والمجتمع الدولي، على خلفية تلقيهم تهديدات يومية بالتصفية.

ونشر الناشطون بيانا عبروا فيه عن مخاوفهم من عمليات التحريض التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشاروا إلى تقارير موثوقة عن وقوع عشر محاولات اغتيال في بابل وبغداد والبصرة وذي قار خلال شهر آب الحالي.

وطالب الناشطون الذين لم يكشفوا عن اسمائهم، الحكومة بالتصدي لجميع عمليات التصفية التي تطال المدافعين عن حقوق الانسان، ونشطاء المجتمع المدني، إضافة إلى دعوتهم المجتمع الدولي إلى دعم جهود المدافعين عن حقوق الانسان في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 134 ناشطا تلقى تهديدا بالتصفية ويدعون المجتمع الدولي للتدخل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 134 ناشطا تلقى تهديدا بالتصفية ويدعون المجتمع الدولي للتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).