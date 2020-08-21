الصحة في أحدث حصيلة: تسجيل 75 وفاة و4288 إصابة بكورونا

2020/08/21 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل خمس وسبعين حالة وفاة، وأربعة آلاف ومئتين وثمان وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان تضمن الموقف الوبائي ليوم الجمعة، ان الحصيلة الجديدة المسجلة رفعت عدد الوفيات في العراق، الى ستة آلاف ومئتين وثلاث وثمانين حالة، ومجمل عدد الإصابات الى مئة وسبعة وتسعين ألفا وخمس وثمانين إصابة، مشيرة الى تماثل ثلاثة آلاف ومئتين وستة وأربعين مصابا للشفاء، وهو ما يرفع عدد المتعافين الى مئة وأربعين الفا واربعمئة وست وأربعين حالة، بنسبة شفاء بلغت أكثر من واحد وسبعين بالمئة من عدد المصابين.

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