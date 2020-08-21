روسيا تعلن مناقشة تصدير لقاح فيروس كورونا إلى مصر

2020/08/21 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد (كوفيد- 19) في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن دميترييف قوله: "نعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك مجال للعديد من البلدان.



مصر أيضا بلد واعد جدا وهام.



ونحن نعمل الآن مع العديد من الدول فى الشرق الأوسط، ونناقش الإمدادات (باللقاح) لمصر وغيرها من الدول الرئيسية فى إفريقيا".

وذكرت وزارة الصحة الروسية فى بيان نشر، يوم السبت الماضي، أن روسيا بدأت إنتاج أول دفعة من اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي يحمل أسم "سبوتنيك V"، كما أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه تلقى حتى الآن طلبات لشراء مليار جرعة من هذا اللقاح، من أكثر من 20 دولة فى العالم.

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بغداد اليوم _ متابعة

اكتشف الباحثون في سنغافورة نوعا جديدًا من فيروس كورونا المستجد يسبب التهابات أكثر اعتدالاً للمصابين به، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية هذا الأسبوع.

وأظهرت الدراسة أن المرضى المصابين بالنوع الجديد من

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بيانا ترد من خلاله على الاتهامات التي وجهت لها بخصوص ارتفاع إصابات فيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وللأسف الشديد كلام متداول م

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 21 آب 2020

- تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق

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