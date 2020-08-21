متظاهرون يغلقون بوابة مكتب مجلس النواب في البصرة

2020/08/21 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اغلق متظاهرون بوابة مكتب مجلس النواب في البصرة ووضعوا عليها عبارة (مغلق بامر الشعب).



وانطلقت تظاهرة عصر اليوم شارك فيها المئات ، باتجاه مكتب نواب البصرة في منطقة الساعي ، للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين المدنين والمتظاهرين وتقديمهم للقضاء ، وسط اجراءات امنية مشددة ./انتهى

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