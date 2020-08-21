تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

2020/08/21 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم ، من ضمنها 25 اصابة محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من الخارج ومازلوا بالحجر الصحي ، بالاضافة لسائقين دخلوا المملكة عبر معبر العمري مع السعودية.ولفتت الصحة الاردنية في موجز صحفي ، الى تسجيل حالة شفاء واحدة كانت تعالج باحد المستشفيات الحكومية، موضحة :" ان اجمالي عدد الاصابات بالمملكة ، منذ انتشار الوباء ، وصل الى 1532./انتهى

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