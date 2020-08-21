الخارجية الاردنية ترحب بوقف اطلاق النار في ليبيا

2020/08/21 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/رحبت وزارة الخارجية الاردنية بالاعلان الصادر اليوم عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف اطلاق النار في ليبيا.واكدت الخارجية الاردنية في بيان صحفي، اهمية التوصل لوقف دائم لاطلاق النار وضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي - ليبي ومفاوضات سياسية جادة تهدف لانهاء الازمة ووقف التدهور واعادة الامن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على اراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة ، وبما يضمن حماية الشعب الليبي ومنع التدخلات الخارجية./انتهى

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