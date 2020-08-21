كورونا يشن “هجمة شرسة” على الرصافة … الاصابات تكتسح حالات الشفاء خلال 24 ساعة

2020/08/21 | 19:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تفاصيل تسجيل 574 اصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن من بينها 298 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة من بغداد سجلت اليوم 393 اصابة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:– 298 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الشعب 6 حالات

قطاع الاعظمية 11 حالة

قطاع المدائن 23 حالة

قطاع النهروان 40 حالة

قطاع بغداد الجديدة 109 حالة

قطاع الرصافة 50 حالة

قطاع الاستقلال حالة واحدة

قطاع البلديات الاول حالتين

قطاع الصدر 44 حالة

قطاع البلديات الثاني 12 حالة– 276 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحيةمدينة الصدر 101 حالة محلة 549, 521, 548, 512, 539, 513, 542, 532, 555, 527, 557, 516, 579, قطاعات, 44, 25, 29,79, صفرالنهروان 4 حالاتبسماية حالة واحدة قرية 10الكرخ 16 حالة ضمن المناطق التالية, ابو دشير3 حالات, شارع حيفا حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, الدورة حالة واحدة, المحمودية حالتين, البياع 3 حالات, حي العامل حالتين, حي الجوادين حالة واحدة, القادسية حالة واحدة, العامرية حالة واحدة,محافظة ديالى حالة واحدة, المقداديةمحافظة الديوانية حالة واحدة قضاء الحمزةمحافظة بابل حالة واحدة ناحية القاسم

محافظة ميسان حالة واحدة

محافظة واسط حالة واحدة الكوت

الشعب 17 حالة محلة 317, 339, 337, 335, حي اور, البنوك

الحسينية 11 حالة محلة 209, 207, 221, 225

الكرادة 6 حالات محلة 905, 909, 902, العرصات

شارع السعدون حالة واحدة محلة 103

بغداد الجديدة 11 حالة محلة 709, 717, 703

المدائن 9 حالات شارع الاطباء, الزراعي, المفرك, حي الوحدة

كميرة 3 حالات الزراعي

البلديات 19 حالة محلة 720, 708, 726, 752, 743, 773

نعيرية حالة واحدة

الطالبية 4 حالات محلة 323, 321, شقق الطالبية

سبع قصور حالة واحدة

الامين 7 حالات محلة 731, 733, 751, 752

الاعظمية 7 حالات محلة 320

شارع فليسطين 9 حالات محلة 505, 503, 507,

المشتل حالة واحدة محلة 752

العبيدي 5 حالات محلة 762,

الوزيرية 4 حالات محلة 304, 302

القاهرة 3 حالات محلة 322, 316,

زيونة 9 حالات محلة 710, 718

الزعفرانية 15 حالة محلة 957, 965, 952, 950

باب الشيخ حالتين محلة 137

السريدات حالة واحدة

سبع ابكار حالة واحدة

حي الزهراء حالتين محلة 757, 759

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 25602 توفي منهم 1083 للاسف فيما اكتسب الشفاء 20604 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3915”.وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين”.في الأثناء، اعلنت صحة الرصافة، الأحد، عن شفاء 272 حالات جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 20604 .وقالت الدائرة انها “سجلت اكتساب 272 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا”.



وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 173 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 10 حالات شفاء في منطقة العبيدي ومثلها في بوب الشام .



و 9 حالات شفاء في كل من الشعب و حي الوحدظ وحي البتول وحي المنتظر .



و 7 حالات شفاء في حي النصر ومثلها في منطقة الامين .



و 6 حالات شفاء في منطقة الراشدية .



و 5 حالات شفاء في كل من جسر ديالى ومنطقة الكيارة .



و 4 حالات شفاء في منطقة التاجي ومثلها في شارع فلسطين و 3 حالات شفاء في منطقة بسماية .



و حالتين شفاء تابعة لدائرة صحة كربلاء “.واكدت ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 20604 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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