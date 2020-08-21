2020/08/21 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- يعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل قمة ثلاثية في العاصمة عمان.ووفقا لوسائل إعلام أردنية، تركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.يشار إلى أن القمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسبوع المقبل..الكاظمي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس المصري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسبوع المقبل.. الكاظمي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس المصري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسبوع المقبل.. الكاظمي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).