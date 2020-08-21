روسيا توافق على تجربة لقاح بريطاني لكوفيد-19

2020/08/21 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهر ملف تم إيداعه في السجلات الروسية للتجارب السريرية، يوم الجمعة، أن شركة أسترا زينيكا البريطانية حصلت على موافقة من الجهات التنظيمية في روسيا لإجراء جزء من تجارب المرحلة الثالثة على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19.وأظهر الإيداع الذي يحمل تاريخ يوم الجمعة أن تجربة اللقاح الذي يطلق عليه أيه.زد.دي 1222 ستشمل 150 مشاركا وتديرها […]

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