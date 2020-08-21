تقارير.. لقاء كومان لم يثن ميسي عن التفكير بالرحيل

2020/08/21 | 19:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتيني في فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي لا يزال يفكر في الرحيل عن النادي الكتالوني حتى بعد لقائه بمدربه الجديد، بينما تطرق جميع الصحف الرياضية الأربع في صفحاتها الأولى للمستقبل الغامض للمهاجم الأرجنتيني.فقد ذكرت صحيفة “ماركا” الأكثر مبيعا في إسبانيا، أن ميسي، البالغ من العمر 33 […]

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