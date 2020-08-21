2020/08/21 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير تركي الفيصل، أحد أبرز أمراء العائلة الملكية السعودية، الجمعة، أن الثمن الذي تقبله المملكة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير تركي الفيصل يكشف الثمن الذي تقبله السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير تركي الفيصل يكشف الثمن الذي تقبله السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).