الصحة تعلن عن خبر سار بشأن كورونا

2020/08/21 | 19:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، إن توفير الأدوية اللازمة والأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي اسهمت في زيادة حالات الشفاء من كورونا.

وذكر وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 اب 2020)، إن"توفير الأدوية اللازمة والأوكسجين، وأجهزة التنفس الاصطناعي من وزارة الصحة، أسهم في تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشفاء من فيروس كورونا".

واضاف، ان "الآلية التي تتبعها الوزارة في علاج مرضى كورونا تعتمد على مسارين، الأول هو اعتماد المعالجة في المنزل للحالات البسيطة، ويتم التواصل معها من الفرق الصحية، والمسار الثاني هو توفير أجهزة التنفس، والأدوية الضرورية والأوكسجين".

واوضح، ان "قسما من حالات الوفاة التي تسجل، هي نتيجة لوصول المصابين بمراحل متأخرة، بسبب اعتمادهم على جهودهم الذاتية في العلاج بالمنزل أو اللجوء الى العشابين، أو مراجعة أطباء وكوادر صحية غير مجازة بهذا العمل".

وتابع، ان "أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر، لذلك نحن ما زلنا في الموجة الأولى، ولم نغادرها إلى حين الوصول إلى مرحلة تسطح المنحنى، ثم انخفاض الأعداد، حتى نقول إن الموجة الأولى انتهت".

واشار الى انه "خلال الأسبوع الجاري، دخلت كميات كبيرة من الأوكسجين عن طريق الكويت، جزء منها من خلال استيراد القطاع الخاص، ويباع على المؤسسات الصحية، والقسم الآخر كان تبرعا من شركة كوكا كولا إلى المؤسسات الصحية".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد اكدت في وقت سابق أن الأدوية المستخدمة في علاج مرضى كورونا تتوفر في مؤسساتها حصرا، وحذرت المواطنين من ضعاف النفوس، الذين يروجون لأدوية مزيفة.

ا.ح

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