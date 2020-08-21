شحنة “نترات أمونيوم” تهدد بكارثة جديدة في دولة أفريقية

2020/08/21 | 19:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت صحيفة إماراتية النقاب عن وجود شحنة “نترات أمونيوم” في ميناء دولة أفريقية، تهدد بكارثة جديدة كما جرى في مرفأ بيروت، في الرابع من الشهر الجاري.

وأفادت صحيفة “الإمارات اليوم”، مساء اليوم الجمعة، بأن مسؤولين سنغاليين ذكروا أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم، وهي كمية تعادل تلك التي سببت انفجارا هائلا في بيروت، مرسلة إلى مالي، مخزنة حاليا في ميناء العاصمة السنغالية، داكار.

وقالت سلطات الموانئ السنغالية في بيان، مساء أمس الخميس، إن نحو 3050 طنا من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار، مضيفة أن “350 طنا أرسلت بالفعل إلى مالي”، التي لا تملك أي منفذ على البحر.

وتابعت أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضا، لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وعرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد 30 كم عن دكار، ويتم تطويرها كمدينة تابعة.

وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، طلب الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وضع خطة لجعل مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطرة آمنة.

وأكدت سلطات ميناء داكار أنها اتخذت “كل الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة” لما حدث في بيروت.انتهى 25

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