2020/08/21 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مُكافحة الإرهاب يشرع بعملية كُبرى شمال مُحافظة صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مُكافحة الإرهاب يشرع بعملية كُبرى شمال مُحافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مُكافحة الإرهاب يشرع بعملية كُبرى شمال مُحافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).