المحترف اليمني ناصر محمدوه يجدد تعاقده مع نادي نفط ميسان لموسم آخر

2020/08/21 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي عن تجديد تعاقدها مع المحترف اليمني ناصر محمدوه لموسم اخر ، ليمثل الفريق في الموسم المقبل ./انتهى

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