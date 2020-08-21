2020/08/21 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

/ نينا / تنشـر جدول زيارة الكاظمي الى الولايات المتحدة

بغداد / نينا / يتوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رأس وفد وزاري كبير،يوم غد الثلاثاء 18 من آب الجاري.

وسيضم الوفد وزير الدفاع جمعة عناد ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل ، ووزيرة الهجرة ايفان جابرو، ووزير الكهرباء ماجد مهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يضرمون النار في مكتب مجلس النواب في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يضرمون النار في مكتب مجلس النواب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).