عن لَا وَعْي المواطن المغربي في زمن فيروس كورونا المتحوِّر: تأملات باللسان العربي المغربي الدارج - ابراهيم منصوري

2020/08/21 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_منصوري شفت البارح في واحد القهوة عامرة بالبشر واحد المجموعة كبيرة ديال "les jeunes" المتعلمين جدا والحاملين لشهادات عليا، وهما مجموعين على طبلة بلا كمامات ولا تباعد اجتماعي ولا هم يحزنون، وهما تايناقشواْ مستجدات الحالة الوبائية في المغرب وتايقولواْ كلهم بأنه خاصنا نساءلواْ ونحاسبواْ المسؤولين على هاذ الوضع الخطير!!! آللّا، آ سيدي، احنا راه متفقين معكم بأنه خاصنا نساءلواْ ونحاسبواْ المسؤولين ماشي ......





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