2020/08/21 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نضال_الربضي في سلسلة مقالاتي المعنونة "قراءة في العلمانية"، أهدف أن أسلِّط الضوء على واقع ِ المجتمعات البشرية مُبتدأ ً، فاحصاً الخلل، واضعا ً يدي على مواطن نشوء المعاناة و آليات استدامتها، مُشخِّصا ً المرض، مُنطلقا ً نحو الحل.



و يتوضَّحُ عندي جليِّاً و باستمرار أن الخلل الأوَّل و الأساسي هو: الاقتصاد، و أنَّ آلية استدامته هي: النظام الرأسمالي بشكله الحالي، و أنَّ الحل لا يكون إلا بتغير شكل الاقتصاد و القوانين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في العلمانية – 12 – عن علاقتها مع الكرامة الإنسانية – 2. - نضال الربضي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في العلمانية – 12 – عن علاقتها مع الكرامة الإنسانية – 2. - نضال الربضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).