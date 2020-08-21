فى ذكرى ميلاده - إبراهيم فتحي قائدا شيوعيا - سعيد العليمى

2020/08/21 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى لقد مثل إبراهيم فتحى (23 اغسطس 1931 – 3 اكتوبر2019) طوال تاريخه ذلك المفكر العضوى الماركسي المستقل المعادى لسلطة الرأسمالية ، وأجهزة دولتها الايديولوجية ، ثاقب الرؤية المعادى للدوجماتية ، ذو النزعة النقدية الذى لايركن لإجابات جاهزة ، صاحب الرسالة ، والملتزم ، وقد أدى به ذلك الى ان يناهض دائما الوعى الزائف فى الحقل السياسي والاجتماعى والادبى والفنى والفلسفى من منظور ماركسى ، اى منظور الدفاع عن قضاي ......





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