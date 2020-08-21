6 نواب يطالبون بلاسخارت بإيقاف انتهاكات المسلحين والقوات الأمنية في كردستان

2020/08/21 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الجمعة، ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، بايقاف انتهاكات المسلحين والقوات الامنية في إقليم كردستان.



وجاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 اب 20209): "نحن مجموعة من النواب نمثل محافظات إقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي نلفت عنايتكم الكريمة إلى ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات واستخدام العنف المفرط والقمع الأمني ضد المتظاهرين العزل المدنيين السلميين من قبل المسلحين والأجهزة الأمنية، وتحديدا نريد أن نتحدث عن مظاهرات يومي ١٨ و ١٩ في زاخو والأيام الأخرى حيث استخدمت الإجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الأسلحة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وتم جرح وإصابة عشرة أشخاص إصابات بعضهم بالغة وخطيرة".

وأضاف البيان، "تعلمين سعادتك أن الإقليم يمر بظروف صعبة حيث الاستقطاع والتلاعب برواتب الموظفين وانتشار البطالة بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد وتيرة الاحتجاجات ففي مدينة زاخو وهي مدينة تجارية مهمة لكن شبابها يعانون البطالة وعندما خرجوا للتعبير عن الاحتجاج واجهتم السلطة بالضرب والقمع والسجن والاستهداف ويجبر الموقوفون في الأجهزة الأمنية - وبدون وجود محامي- على توقيع تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى".

وتابع النواب بحسب البيان، "عليه فإننا نطالبكم بناء على رعايتكم المستمرة للعملية السياسية ونيابة عن المجتمع الدولي بالقيام بدوركم في إدانة هذه الأعمال والضغط على مسئولي حكومة الإقليم لكي يحترموا الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وأن يحترموا الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي لمكافحة الفساد والاستبداد".

وتاليا أسماء النواب:

احمد حاجي رشيد

سركوت شمس الدين

د.



ريبوار كريم محمود

رابون معروف

د.



غالب محمد علي

د.



مثنى امين.

وأعلن مكتب منسق الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، أمس الخميس، وقوع عشرات الإصابات بين رجال الأمن والمدنيين في "أعمال شغب شرسة"، خلال تظاهرات ليلية في مدينة زاخو بمحافظة دهوك احتجاجا على دخول شاحنات تركية.

وذكر بيان للمكتب تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آب 2020)، أن "أعمال شغب اندلعت في زاخو يوم أمس ، 19 أغسطس / آب 2020 ، قيل إنها تهدف إلى نقل مخاوف سائقي الشاحنات المحليين"، موضحا أن "الاضطرابات العامة وقعت في وقت متأخر من الليل واتخذت منعطفات عميقة نحو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداءات الجسدية على المدنيين وقوات الأمن".

وأكد البيان أن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة تمامًا بالحفاظ على حرية التعبير وتعزيزها في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المدنية التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية والمصلحة العامة، لكن سرعان ما تحول احتجاج الأمس إلى أعمال شغب شرسة".

وتابع "من المفترض أن الاحتجاج كان يديره قادة سائقي الشاحنات الذين شعروا أن فتح معبر إبراهيم خليل مع تركيا، سيسمح للسائقين من تركيا بنقل الركاب إلى محطات داخل إقليم كردستان، وهي خطوة من المتوقع أن تلحق الضرر بعمالهم".

وأردف البيان، "سرعان ما ردد الجناة المجهولون شعارات حزب العمال الكردستاني وبدأوا في إطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن، مما حوّل الاحتجاج إلى عمل من أعمال الاضطرابات العامة التي تضمنت أعمال تخريب وانتهاكات جسدية لقوات الأمن والمدنيين".

وأشار البيان إلى "إصابة 61 شخصا من قوات الأمن و 4 مدنيين"، مؤكدا "اعتقال 18 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية وسط أعمال الشغب".

وأضاف أن "إطلاق النيران أدى إلى إصابة طفل بجروح"، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية للعثور على الجاني".

وبين، "تضرر 26 سيارة شرطة وسيارة مدنية بالإضافة إلى ممتلكات عامة وخاصة".

وتابع أن "التجمع كان يهدف إلى نقل حقوق السائقين، وتم الكشف عن 4 سائقين فقط خلال التحقيقات.



ومع ذلك ، فإن الوضع هادئ حاليًا وتحت السيطرة".

وأكد البيان ان "حكومة إقليم كردستان تضمن للرأي العام والمجتمع الدولي أن الأشخاص المعتقلين سيتم التعامل معهم وفقًا للقانون".

وأظهرت مشاهد مصورة صداماً بين متظاهرين وقوات أمنية في مدينة زاخو شمال دهوك في إقليم كردستان.

ووفقاً لمراسل "ناس" فإن العشرات من سائقي الشاحنات تظاهروا مطالبين بمنع دخول الشاحنات التركية التي يقودها سائقون أتراك، مؤكدين أن ذلك يتسبب بالبطالة بين سائقي الإقليم.



وحاول المتظاهرون إغلاق منفذ "ابراهيم الخليل" مع تركيا، إلا أن القوات هناك ردت باستخدام الهروات والضرب والركل.

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