2020/08/21 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر مطلع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، لقناة الحرة خبر إجراء اتصال بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

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