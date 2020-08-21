2020/08/21 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن محتجين أحرقوا مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.وقالت القناة إن “المحتجين توجهوا مساء اليوم من ساحة الاحتجاجات باتجاه مكتب مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة”.وأضاف: “بعد وصول المحتجين للمكتب أغلقوه وبعد دقائق أضرموا النار فيه، وتحاول الآن فرق الدفاع المدني إطفاء النيران”.أعلن وزير الخارجية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة : حرق مكتب البرلمان العراقي على يد محتجون) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة : حرق مكتب البرلمان العراقي على يد محتجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).