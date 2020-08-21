قتلى وجرحى بإنفجار سيارة تركية في منطقة بالعراق

2020/08/21 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انفجرت سيارة عسكرية تركية، الجمعة، في منطقة برادوست في محافظة اربيل ، اسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكر مراسل قناة ان ار تي، اليوم (21 اب 2020)، ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الانفجار الذي وقع في منطقة برادوست اسفر عن وقوع 10 قتلى وجرحى على الاقل".

واضاف، انه "تم نقل المصابين بطائرة مروحية خاصة الى تركيا، فيما قامت القوات التركية بإطلاق النار على بعض القرى في المنطقة اسفر عن اصابة مواطن مدني".





وتابع، انه "تم نقل المصاب الى المستشفى العام في قضاء "ميركسور" التابع لمحافظة اربيل .





ا.ح

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