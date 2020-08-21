الداخلية تعلن اجراءات أمنية جديدة على خلفية الاحداث الأخيرة في البصرة

2020/08/21 | 20:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الداخلية، الجمعة، ان اللجنة المشكلة على خلفية الاعتداءات والخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا في محافظة البصرة اتخذت اتجاهين في عملها، الأول ضرورة تعقب الجناة، وتقديمهم للعدالة، والآخر هو دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة، من خلال جملة من القرارات.

وذكر الناطق باسم الوزارة، اللواء، خالد المحنا، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (21 آب 2020)، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم تشكيل لجنة عالية المستوى، على خلفية الاعتداءات والخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا في محافظة البصرة"، لافتا إلى أن "اللجنة وصلت إلى محافظة البصرة، بوجود وزير الداخلية، ومدير أمن جهاز الأمن الوطني، وكذلك نائب قائد العمليات المشتركة، وممثل من مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البصرة، فضلا عن القادة وشرطة المحافظة، وتم عقد مؤتمر أمني موسع تم خلاله طرح العديد من النقاط".

وأشار المحنا، إلى أن "اللجنة اتخذت اتجاهين، الأول ضرورة تعقب الجناة، وتقديمهم للعدالة بأقرب وقت، وحصل تنسيق بين الأجهزة التحقيقية الاستخبارية في المحافظة، وتوحيد جهودها من أجل هذا الهدف"، مبينا أن "الاتجاه الثاني هو دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة من خلال جملة من القرارات، من ضمنها عدم السماح للعجلات، التي لا تحمل لوحات بالمرور في المحافظة من السيطرات، وكذلك منع السيارات المظللة، والسيارات الحكومية، التي لا تحمل تخويلا، وتنفيذ جميع أوامر القبض غير المنفذة في المحافظة، ودعم المديريات المهمة مثل مكافحة المخدرات والجريمة".

وتابع المسؤول الأمني، أن "وزير الداخلية أكد ضرورة أن تحظى قوات الشرطة بثقة المواطن البصري، من خلال عملها المهني الدؤوب، وتنفيذ جميع الواجبات وتحقيق الأمن".

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