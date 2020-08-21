طريق تخفيض استهلاك البنزين في السياره

2020/08/21 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه يمكن تخفيض استهلاك السيارة للبنزين عن طريق بعض التدابيرة البسيطة والسهلة، ومنها إيقاف المحرك عند التوقف أمام الإشارة المرورية.ونصحت الهيئة قائدي السيارات بعدم التسارع دون سبب مثل التسارع قبل الإشارات المرورية، أو قبل المطب الصناعي.وأوصت الهيئة بعدم تجاوز السرعة 130 كلم/ س على الطرق السريعة.وأشارت إلى […]

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