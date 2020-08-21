عضو بالامن النيابية يؤكد وجود جهات تحاول العبث بأمن البصرة

2020/08/21 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، الجمعة، ان هناك جهات تحاول العبث بأمن البصرة من خلال عمليات الاغتيال.

وقال الركابي في تصريح صحفي لعدد من وسائل الإعلام من بينها السومرية نيوز، إن "الاغتيالات موجودة في بغداد وبعض المحافظات لكنها لم تصبح ظاهرة كما موجود في البصرة التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وتعاني من مشاكل متنوعة".

وأضاف، أنه "وفق القراءات للمشهد الأمني للبصرة وضمن المعطيات الراهنة، تأكد وجود جهات تحاول العبث بأمن المحافظة وادامة نزيف الدماء"، مؤكدا ان "زيارة وزير الداخلية والوفد الأمني المرافق له جاءت من أجل بيان التصعيد الأخير ووضع الحلول لإيقاف مسلسل الاغتيالات واعتقال الجناة".





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