شاهد لحظات من حياة طبيبة العراق الراحلة

2020/08/21 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حزن عارم قد خيّم خلال الساعات الماضية على محافظة البصرة جنوب العراق بعد مقتل ناشطين معارضين للوجود الإيراني في البلاد، خصوصاً بعدما تأكد خبر مقتل الدكتورة في مجال التغذية والناشطة ريهام يعقوب في المدينة.وقالت مصادر أمنية وطبية إن الناشطة العراقية قُتلت الأربعاء، وأُصيب ثلاثة بجروح عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهم في البصرة.وأظهرت لقطات […]

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