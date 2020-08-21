حرق مكتب مجلس النواب في البصرة

2020/08/21 | 20:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقدم متظاهرون غاضبون على إحراق مبنى مجلس النواب في البصرة، بعد محاصرته وغلقه اليوم الجمعة.وفرقت القوات الأمنية التظاهرة أمام مكتب البرلمان بالمسيّل للدموع.عمار المسعودي

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