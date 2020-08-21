بالصور.. عملية كبرى لمكافحة الإرهاب

2020/08/21 | 20:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر يوم الجمعة شرعت قطعات من جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى شمال مُحافظة صلاح الدين.أسفرت عن تفكيك خلية مُكونة من (٨ إرهابيين) تابعة لفلول عصابات داعـش الارهابية كانت تروم الهجوم على القطعات العسكرية المرابطة في قضاء الشرقاط.ودمر أبطالنُا عدد من المضافات والمخابئ التابعة لفلول العصابات الإرهابية في قرية اللزاكة جنوب الموصل .كما تمكنت قطعات الجهاز من إعتقال إرهابيين آخرين في مناطق غرب الأنبار .ليصل عدد الإرهابيين الذين تم ألقاء القبض عليهم إلى ( ١٠ عناصر) بأقل من ٢٤ ساعة .جهاز مُكافحة الإرهاب يُعاهد الشعب العراقي بأن يكون سباقًا وفي الصفوف الأولى المُدافعة عن الوطن ونُعاهد شُهدائنا الأبرار بالسير على خُطاهم لأنهُم بعظيم عطاءاتهم وإستبسالهم البطولي في ميادين العزة والكرامة حافظوا على أرض العراق، فحلوا في ارفع منزلة في عليين لأنهم اختاروا مبدأ الذود عن الأرض والعرض.

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