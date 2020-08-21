رغم التحذيرات..الالاف في طريقهم إلى كربلاء بدء إحياء مراسم عاشوراء

2020/08/21 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى الزوار الجمعة، في العراق دعوات السلطات الدينية إلى التزام الحجر الصحي، ليبدأوا احياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين التي تشهد عادة مواكب هائلة.ويتوقع أن تكون مراسم عاشوراء أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم الإسلامي منذ ظهور وباء كوفيد-19 الذي أجبر المملكة العربية السعودية على إقامة مراسم حج على نطاق محدود جدا.ومحرم هو الشهر […]

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