نواب من كردستان مطالبين الامم المتحدة بالتدخل العاجل: المتظاهرون بالاقليم يتعرضون للرصاص الحي

2020/08/21 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي:

سعادة السيدة / جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق

تحية طيبة وبعد ،الموضوع / انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كوردستان نحن مجموعة من النواب نمثل محافظات إقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي نلفت عنايتكم الكريمة إلى ازدياد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات واستخدام العنف المفرط والقمع الأمني ضد المتظاهرين العزل المدنيين السلميين من قبل المسلحين والأجهزة الأمنية، وتحديدا نريد أن نتحدث عن مظاهرات يومي ١٨ و ١٩ في زاخو والأيام الأخرى حيث استخدمت الإجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني الأسلحة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وتم جرح وإصابة عشرة أشخاص إصابات بعضهم بالغة وخطيرة

تعلمين سعادتك أن الإقليم يمر بظروف صعبة حيث الاستقطاع والتلاعب برواتب الموظفين وانتشار البطالة بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد وتيرة الاحتجاجات ففي مدينة زاخو وهي مدينة تجارية مهمة لكن شبابها يعانون البطالة وعندما خرجوا للتعبير عن الاحتجاج واجهتم السلطة بالضرب والقمع والسجن والاستهداف ويجبر الموقوفون في الأجهزة الأمنية - وبدون وجود محامي- على توقيع تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى.

عليه فإننا نطالبكم بناء على رعايتكم المستمرة للعملية السياسية ونيابة عن المجتمع الدولي بالقيام بدوركم في إدانة هذه الأعمال والضغط على مسئولي حكومة الإقليم لكي يحترموا الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وأن يحترموا الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي لمكافحة الفساد والاستبدادوتقبلوا تقديرنا واحترامنا 1.



احمد حاجي رشيد2.



سركوت شمس الدين3.



د.



ريبوار كريم محمود 4.



رابون معروف5.



د.



غالب محمد علي 6.



د.



مثنى امين

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