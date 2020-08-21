السيطرة على نيران اضرمها متظاهرون غاضبون بمحيط مكتب مجلس النواب في البصرة

2020/08/21 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران التي أضرمنها متظاهرون غاضبون بمحيط مكتب مجلس النواب في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران التي اضرمها متظاهرون غاضبون في محيط مبنى مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة".وانطلقت عصر اليوم تظاهرة كبيرة في محافظة البصرة تنديدا بعمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

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