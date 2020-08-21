منظمة الصحة العالمية تكشف موعدًا متوقعًا لانتهاء فيروس كورونا في العالم

2020/08/21 | 20:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إن المنظمة تأمل في انتهاء فيروس كورونا في غضون أقل من عامين.

وبينت ادهانوم أن “الانفلونزا الإسبانية التي انتشرت في عام 1918 انتهت في عامين”، مشيرًا إلى أنه “في وضعنا الآن ومع مزيد من التكنولوجيا، وبالطبع في ظل مزيد من التواصل بين الناس، أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار لأن بإمكانه الانتقال بسرعة“.

وشدد على أنه ”في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه“.

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