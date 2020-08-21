تفكيك خلية ارهابية وتدمير مضافات ومخابئ لداعش في عملية لجهاز مكافحة الارهاب شمال صلاح الدين

2020/08/21 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن جهازمكافحة الارهاب عنه تفكيك خلية مكونة من (٨ إرهابيين) تابعة لفلول عصابات داعـش الارهابية كانت تروم الهجوم على القطعات العسكرية المرابطة في قضاء الشرقاط.



وقال بيان لجهاز مكافحة الارهاب تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" شرعت قطعات من جهاز مكافحة الارهاب فجر اليوم الجمعة ، بعملية كبرى شمال محافظة صلاح الدين".واضاف البيان :" اسفرت العملية عن تفكيك خلية مكونة من (٨ إرهابيين) ، تابعة لفلول عصابات داعـش الارهابية كانت تروم الهجوم على القطعات العسكرية المرابطة في قضاء الشرقاط ، وتدمير عدد من المضافات والمخابئ التابعة لفلول العصابات الارهابية في قرية اللزاكة جنوب الموصل ".وتابع :" ان قطعات الجهاز اعتقلت إرهابيين آخرين في مناطق غرب الانبار ,ليصل عدد الارهابيين الذين تم القاء القبض عليهم الى ( ١٠ عناصر) بأقل من ٢٤ ساعة ".وعاهد جهاز مكافحة الارهاب الشعب العراقي بأن يكون سباقًا وفي الصفوف الاولى المدافعة عن الوطن ، وعاهد الشهداء الأبرار بالسير على خطاهم لانهم بعظيم عطاءاتهم واستبسالهم البطولي في ميادين العزة والكرامة حافظوا على ارض العراق، فحلوا في ارفع منزلة في عليين لأنهم اختاروا مبدأ الذود عن الأرض والعرض"./انتهى2

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