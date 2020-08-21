وزيرة الهجرة تؤكد عودة الكثير من النازحين الى مناطق سكناهم ضمن برامج العودة الطوعية الآمنة

2020/08/21 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عودة الكثير من النازحين من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم ضمن برامج العودة الطوعية الآمنة التي تنظمها الوزارة.وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الوزيرة التقت مساعد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية" USAID " لمكتب الشرق الاوسط مايكل هارفي، بحضور عدد من المسؤولين في الوكالة واعضاء السفارة العراقية في واشنطن ".واكدت وزيرة الهجرة :" ضرورة التنسيق المباشر بين وزارة الهجرة والوكالة للتعاون معاً من اجل ايصال المساعدات الى النازحين "، مشيرة الى عودة الكثير من النازحين من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم ضمن برامج العودة الطوعية الآمنة التي تنظمها وزارة الهجرة .من جانبه أكد المسؤول الاميركي, اهمية دور وزارة الهجرة والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في ضوء موجات النزوح التي شهدها العراق، معرباً عن استعداد الوكالة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للنازحين .



كما اثنى على الوجود الميداني لوزارة الهجرة في زياراتهم لمخيمات النازحين .وأشار الجانبان خلال اللقاء الى ضرورة العمل لتقديم الدعم المستمر للنازحين، وتمكينهم من العودة من خلال تقديم حلول دائمة تكون طوعية وآمنة وكريمة"./انتهى2

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