1400 عائلة تترقب استلام قطع أراض في إحدى المحافظات

2020/08/21 | 20:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف محافظ ذي قار ناظم الوائلي عن قرب توزيع 1400 قطعة أرض سكنية بين عوائل الشهداء من 2014 حتى 2020، فيما بين ان ذوي “شهداء تشرين” مخيرون باستلام القطع من مؤسسة الشهداء او عن طريق البلدية او التنازل عن الاراضي مقابل منحة مالية.

وقال الوائلي في تصريحات للوكالة الرسمية، إن “هناك 1400 قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع خلال الأيام القريبة المقبلة بين شريحة عوائل الشهداء”، لافتاً إلى أن “العمل جارٍ لإسعاف طلبات بقية الشرائح الأخرى كشريحة المهن الصحية وشريحة المعلمين وحسب الجهد البلدي”.

ولفت إلى أن “قطع الأراضي ستشمل جميع الشهداء والجرحى من العام 2014 وحتى عام 2020″، موضحاً أنه “في ما يخص شهداء تشرين، فإن ذويهم مخيرون بين تسلم قطع الأراضي عن طريق مؤسسة الشهداء أو عن طريق البلدية، أو التنازل عن قطع الأراضي، وتسلم منحة بدلا عنها، والاختيار متروك لهم”.

وأضاف الوائلي، أنه “في ما يتعلق بالاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء فإنه تم تحقيق جملة من الاستحقاقات لمحافظة ذي قار، وهي عبارة عن خدمات ومشاريع”، مبيناً أنه “سيتم تشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها العمل على وفق أولوية معينة لتقديم الخدمات إلى المحافظة بعيداً عن جميع شبهات الفساد”.

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