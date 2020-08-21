شرطة البصرة ردا على 'المجاميع المثيرة': ما تفعلونه يستوجب الرد

2020/08/21 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت شرطة البصرة بيانا وفيما يلي نصه:

"شرطة البصرة تلتزم بأقصى درجات “ضبط النفس" رغم استعمال المتظاهرين لقنابل المولوتوف و قذف الحجارة"

بالرغم من التعامل الحسن وتأمين الحماية اللازمة لتظاهرة عدد من مواطني البصرة ولكن بالمقابل تم التصرف مع القوات الأمنية بالعكس حيث تم استخدام الزجاجات الحارقة والحجارة مما أوقع عددا من الجرحى في صفوف القوات الأمنية.

في الوقت الذي تؤدي قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد في مكان التظاهر وهي تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف .

ونلاحظ بصورة واضحة سبب استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات قناني المولوتوف وبكميات كبيرة، فضلا عن رمي الحجارة ما أدى إلى اصابات في صفوف القوات الأمنية بشظايا وجروح مختلفة وهذا الامر يعد مخالفا للقانون ما هو إلا محاولة لحرف مسار التظاهر السلمي ولخلط الاوراق ومحاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة .

وندعو جميع المتظاهرين السلميين إلى التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذا الأفعال والتي تستوجب الرد وفقا للقانون، وتهيب مديرية شرطة محافظة البصرة بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين الانتباه إلى ذلك وتشكر جميع المتعاونين معها لتأمين وحماية المتظاهرين".

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